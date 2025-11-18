Финал Рязанской лиги КВН пройдет в РДМ

2 декабря Рязанский Дворец Молодёжи станет эпицентром юмора. Здесь состоится главное событие сезона – финал Официальной Рязанской лиги МС КВН (12+).

В решающей битве за звание чемпиона КВН сезона сойдутся четыре сильнейшие команды:

· «Собаки Павлова» (РязГМУ);

· «СиД» (муниципальный округ Егорьевск);

· «Полбатона» (РГРТУ);

· «Время Первых» (МВД).

Однако на этом сюрпризы вечера не заканчиваются. Традиционно в рамках финала пройдёт розыгрыш Кубка КВН, где за звание сильнейших и денежные гранты на поездку на престижный Международный Сочинский фестиваль поборются семь коллективов:

· «Молоко» (РГАТУ);

· «От души» (РГУ им. С.А. Есенина);

· «ЧСВ» (РГРТУ);

· «АПП» (Академия ФСИН);

· «Айседора Дункан» (РГУ им. С.А. Есенина);

· «Экономим силы» (РГУ им. С.А. Есенина);

· «Сборная филфака» (РГУ им. С.А. Есенина).

Зрителей ждёт настоящий марафон юмора, остроумия и блестящих шуток от лучших команд региона. Билеты можно приобрести на официальном сайте.