Вторник, 18 ноября, 2025
8.9 C
Рязань
Все события Рязани и областиКультура и события

Финал Рязанской лиги КВН пройдет в РДМ

7info7

2 декабря Рязанский Дворец Молодёжи станет эпицентром юмора. Здесь состоится главное событие сезона – финал Официальной Рязанской лиги МС КВН (12+).

В решающей битве за звание чемпиона КВН сезона сойдутся четыре сильнейшие команды:

· «Собаки Павлова» (РязГМУ);
· «СиД» (муниципальный округ Егорьевск);
· «Полбатона» (РГРТУ);
· «Время Первых» (МВД).

Однако на этом сюрпризы вечера не заканчиваются. Традиционно в рамках финала пройдёт розыгрыш Кубка КВН, где за звание сильнейших и денежные гранты на поездку на престижный Международный Сочинский фестиваль поборются семь коллективов:

· «Молоко» (РГАТУ);
· «От души» (РГУ им. С.А. Есенина);
· «ЧСВ» (РГРТУ);
· «АПП» (Академия ФСИН);
· «Айседора Дункан» (РГУ им. С.А. Есенина);
· «Экономим силы» (РГУ им. С.А. Есенина);
· «Сборная филфака» (РГУ им. С.А. Есенина).

Зрителей ждёт настоящий марафон юмора, остроумия и блестящих шуток от лучших команд региона. Билеты можно приобрести на официальном сайте.

Финал Рязанской лиги КВН пройдет в РДМ
Читайте также  Где провести ближайшие выходные в Рязани? Афиша мероприятий на 15-16 ноября

Самые читаемые материалы

Интересное

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Экология, природа, животные

Минприроды назвало причину вони в Рязани в минувшие выходные

Протоколы замеров ведомство направило в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер.
Главные новости

Санкции ЕС мешают бегству экс-губернатора Любимова, но суд оставил его в СИЗО

Защита бывшего губернатора Рязанской области, экс-сенатора от региона Николая Любимова, арестованного по обвинению во взяточничестве, настаивала в суде на изменении меры пресечения с СИЗО на домашний арест.
Новости России

«Герани» накрыли порт Измаил с важнейшими грузами НАТО

Атакованные объекты ВСУ в порту Измаила горели с такой силой, что пламя освещало даже противоположный, румынский берег.
Читайте также

Павел Малков: За месяц в Рязанской области высадили более 18 тысяч саженцев

Власть и политика

Фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной. Семья» проходит в Рязани

Культура и события

В РДМ пройдет четвертьфинал Рязанской юниор-лиги КВН

Культура и события

В Рязани пройдет музыкально-поэтический концерт «Тайна Розы»

Культура и события

Рязанский русский народный хор вернулся с гастролей по Русскому Северу

Культура и события

Тишковец рассказал, когда в Центральную Россию придёт настоящая зима

Погода