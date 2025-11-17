Фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной. Семья» проходит в Рязани

В Рязанском театре драмы начался X Международный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной». В 2025 году его главной темой стала семья, как основа сохранения любви и духовно-нравственных ценностей, передачи традиций и укрепления связей между поколениями.

Фестиваль проходит на площадке областного Театра драмы с16 по 23 ноября. Зрителю будут представлены 11 постановок российских и зарубежных театров. Конкурсная программа включает 10 номинаций – жюри предстоит определить лучшие – спектакль, работу режиссера, женскую и мужскую роли, роль второго плана, актерский ансамбль, а также работы художника-постановщика, художников по костюмам, свету, музыкальное оформление.

В торжественном открытии фестиваля приняла участие заместитель министра культуры Рязанской области Дарья Стерлигова. Состоялся показ спектаклей коллективов из г. Еревана. Государственный театр «Амазгаин» представил семейную комедию «Сердишься?» (0+), а Государственный камерный театр – постановку «Азнавур. Путешествие сквозь время и музыку» (16+) по мемуарам легендарного поэта и композитора Шарля Азнавура.

В рамках фестиваля также организован цикл творческих встреч. Его открыла лекция театроведа и критика Владимира Кантора. Он рассказал участникам о правилах написания театральной рецензии, ее отличиях от зрительских публикаций в блогах.

В конкурсной программе представлены следующие постановки:

17 ноября в 19:00 Чувашский государственный театр юного зрителя им. М. Сеспеля покажет драму с элементами иронии «Горе от ума» (12+) по одноименной пьесе А. Грибоедова.

18 ноября в 14:00 и в 19:00 Гомельский областной драматический театр (Республика Беларусь) покажет драму «Ивановъ. Русский Гамлетъ» (18+) по пьесе А.П. Чехова.

19 ноября в 19:00 Новомосковский филиал «Тульский государственный театр драмы им. М. Горького» представит музыкальную комедию в двух действиях «Переполох в доме Сганареля» (12+) по пьесе Ж.-Б. Мольера.

20 ноября в 19:00 «Чайка» (18+) — холодная комедия, поставленная по пьесе А.П. Чехова, которую привезет Нижнетагильский драматический театр.

21 ноября в 19:00 Костромской драматический театр имени А.Н. Островского покажет драму «Дни Турбиных» (16+), поставленная по одноименной пьесе, созданной на основе романа «Белая Гвардия» М.А. Булгакова.

22 ноября в 13:00 и 16:00 зрителей ждет пластический спектакль о любви «Nakata» (16+), привезенный из Франции «г. Марсель».

22 ноября в 18:00 Курганский государственный театр драмы представит роман о молодости «Капитанская дочка» (12+) по одноименной повести А.С Пушкина.

23 ноября в 13:00 Камерный драматический театр г. Вологды привезет драму «Сильнее любви» (16+), поставленную по пьесу Б. Лавренева.

23 ноября в 18:00 Таганрогский драматический театр им. А.П. Чехова завершит программу фестиваля психодрамой «Каренины. Лабиринты памяти» (18+), поставленный по мотивам романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» в инсценировке Анны Фекета и Ольги Головковой.

Номинации фестиваля:

– «Лучшая история любви» (лучший спектакль)

– «Лучшая работа режиссера»

– «Лучшая женская роль»

– «Лучшая мужская роль»

– «Лучшая роль второго плана»

– «Лучший актерский ансамбль»

– «Лучшая работа художника-постановщика»

– «Лучшая работа художника по костюмам»

– «Лучшее музыкальное оформление спектакля»

– «Лучшая работа художника по свету»