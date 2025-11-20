Четверг, 20 ноября, 2025
В Рязани хирурги спасли девушку с редкой опухолью у сонной артерии

Алексей Самохин
Фото: vk.com/okb_ryaz

В Рязанской областной клинической больнице провели редкую операцию — удалили опухоль шеи, которая мучила 33-летнюю девушку головными болями. Пациентка уже выписана и чувствует себя отлично.

Е. обратилась в поликлинику с припухлостью на шее и постоянными головными болями. Терапевт не стал тянуть время и сразу направил её в ОКБ. Там после сдачи анализов и прохождения дополнительного обследования поставили точный диагноз — хемодектома шеи. Вскоре рязанку повезли в операционную.

«Хемодектома шеи — это редкая опухоль, которая развивается из тканей параганглиев, чаще всего у бифуркации сонной артерии, — объяснил к.м.н., сердечно-сосудистый хирург высшей категории Вячеслав Карпов. — Большинство таких опухолей доброкачественные, но они давят на сосуды и нервы, вызывая головную боль, головокружение и проблемы с глотанием. Опасность была в локализации — зона бифуркации сонной артерии всегда считается высокорисковой».

Несмотря на всю сложность манипуляций в этой зоне, операция прошла успешно. Хирурги справились с задачей, и пациентка пошла на поправку.

Сейчас девушка уже дома. Головные боли остались в прошлом, она чувствует себя хорошо и радуется каждому дню без дискомфорта.

