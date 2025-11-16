В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России Александра Ярилова, сообщил Оренбургский театр кукол «Пьеро» на своем сайте .

Причина смерти режиссера не указана.

«Его вклад в развитие театрального искусства невозможно переоценить. Скорбь близких и коллег трудно выразить», — говорится в публикации.

С Яриловым простятся в понедельник в 11 утра в основанном им театре кукол «Пьеро».

Артист родился 14 мая 1958 года в Архангельске, окончил Нижегородское театральное училище и Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.

Ярилов долгие годы был худруком театра кукол «Пьеро», также внес большой вклад в появление Международного фестиваля «Оренбургский Арбузник».