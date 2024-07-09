Неожиданный актёрский дуэт Киркорова и Дорохова увидят зрители в комедии «Братья»

Кинокомпания ТЕМП совместно с «Берг Саунд» и ГПМ РТВ объявили о начале работы над комедийным проектом «Братья» (16+). Выход фильма в широкий кинотеатральный прокат запланирован на 19 декабря 2024 года. Дистрибьютором выступит «Централ Партнершип» (входит в Газпром-Медиа Холдинг).

За создание фильма отвечает целая команда продюсеров: Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов, Евгений Мишиев, Тина Канделаки, Борис Ханчалян, Марина Разумова, Аркадий Водахов. Они представят многожанровую комедийную ленту, которая подарит зрителям массу положительных эмоций.

«Мы продолжаем марафон уникальных дуэтов после выдающейся пары Харламова и Гузеевой в «Тёще». Объединение Филиппа Киркорова и Дениса Дорохова – смелый и неожиданный ход, который разрушает все стереотипы. Мы видим столкновение, как внешнее, так и внутреннее, двух совершенно разных персонажей, что создаёт комедию положений и контрастов. Их тандем на юмористическом баттле в шоу «Звёзды» на НТВ показал – они идеально дополняют друг друга. Мы уверены, что на экране эта химия вызовет восторг у зрителей», – рассказывает Тимур Вайнштейн.

Тина Канделаки, заместитель генерального директора «Газпром-медиа Холдинга», директор телеканала ТНТ: «На самом деле «Братья» – это новое воплощение классического дуэта Пата и Паташона – знаменитых датских актёров-комиков эпохи немого кино. И очень здорово, что Тимур Вайнштейн решил реализовать любимую всеми старую классическую комедию с помощью двух самых суперпопулярных людей нашей страны: Филиппа Киркорова и Дениса Дорохова. Я думаю, что этот киноход сработает, потому что Пат и Паташон очень долгое время были любимыми киногероями большого количества зрителей во всём мире».

«В «Братьях» собрался настолько смелый и интересный актёрский состав, что мы даже немного волновались, как всё пойдет. Но каждый в команде – профессионал своего дела, и мы вместе создаём настоящий комедийный шедевр, который заставит зрителя смеяться до слёз», — признаётся Михаил Погосов.

Фото: ГПМ

Одну из главных ролей в фильме исполнит известный комик, у которого уже есть опыт работы в кино – Денис Дорохов. Его экранным братом станет король российской эстрады Филипп Киркоров, который сыграет самого себя. Их самоироничный тандем поразит зрителей харизмой и точно вызовет бурю эмоций.

«Признаюсь, я взволнован до глубины души, что мне доверили первую большую роль в кино. На сцене я уже много лет, но сейчас чувствую особую ответственность. Очень рад, что моим партнёром по площадке будет Денис. Зрители увидят на экране совершенно новую грань каждого из нас. Это вызов, но уже победа!», – рассказывает Филипп Киркоров.

«Когда мне предложили сыграть в фильме «Братья» вместе с Филиппом Киркоровым и другими замечательными артистами, я был очень рад этой возможности поработать в команде профессиональных актеров и с таким ярким и совершенно не похожим на меня Филиппом Киркоровым. Уверен, что наш тандем способен подарить зрителям много вкусных, смешных, классных моментов. Мы с Филиппом – два разных полюса. Он – король поп-сцены, яркий, эпатажный, а Славик, которого я играю – простой парень из народа, забавный и обаятельный раздолбай. Надеюсь, что зрители полюбят его так же, как и я!» – признаётся Денис Дорохов.

На режиссёрском посту выступил Марк Горобец, известный своей многогранностью и умением создавать яркие и запоминающиеся фильмы в самых разных жанрах. Его уникальный стиль и взгляд на современную комедию обещают порадовать зрителей свежим подходом.

«Фильм «Братья» – это не просто комедия, это что-то совершенно новое, чего раньше не видели на экранах. Это будет круто, сочно, будет много невероятных приключений и самых неожиданных встреч. Я уверен, что оригинальные плот-твисты удивят даже самых искушённых зрителей», – отмечает Марк Горобец.

Съёмки охватят широкую географию живописных уголков Краснодарского края и Москвы. Команда планирует использовать красоту столицы и черноморского побережья для создания ярких и запоминающихся кадров. Сочетание южного колорита, солнечных пейзажей, шумного мегаполиса и искрометного юмора обещает создать неповторимую атмосферу.

Сюжет строится вокруг Славика (Денис Дорохов), сочинского бездельника и дамского угодника, который жил, не задумываясь о завтрашнем дне. Но судьба решила сыграть с ним злую шутку – он узнает о страшном диагнозе. Единственной надеждой на спасение становится внезапно нашедшийся брат, которым оказывается знаменитый певец Филипп Киркоров. Ради встречи с родственником Славик разрабатывает дерзкий план похищения звезды российской эстрады и вовлекает Киркорова в водоворот невероятных приключений.