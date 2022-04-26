Названы районы Рязани, где собираются строить школы и детские сады

Во вторник, 26 апреля, состоялось заседание комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы. Депутаты рассмотрели информацию администрации Рязани об условиях получения средств инфраструктурных бюджетных кредитов для строительства новых школ и детских садов, а также о наличии свободных земельных участков, подходящих под данные цели.

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Были названы части города, где в будущем запланировано строительство. Это микрорайон Братиславский, район поймы рек Плетенка, Павловка, Трубеж, район улиц Путевая, I-я Красная, Старореченская, район поселка Карцево, улицы Школьная (Семчино), поселка Шлаковый, микрорайоны 8 и 9 в Песочне, район улиц Московское шоссе, Михайловское шоссе, микрорайон по Михайловскому шоссе и улицы Военных Автомобилистов.

Земельные участки преимущественно находятся в частной собственности, поэтому вопрос по каждому месту будет детально прорабатываться.

Депутаты поручили администрации сформировать единый реестр, в который также необходимо включить участки под строительство детских садов и школ, которые уже находятся в муниципальной собственности.