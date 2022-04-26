14.1 C
Рязань
Вторник, 26 апреля, 2022

Названы районы Рязани, где собираются строить школы и детские сады

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Названы районы Рязани, где собираются строить школы и детские сады

7info

Во вторник, 26 апреля, состоялось заседание комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы. Депутаты рассмотрели информацию администрации Рязани об условиях получения средств инфраструктурных бюджетных кредитов для строительства новых школ и детских садов, а также о наличии свободных земельных участков, подходящих под данные цели.

- Реклама -

Были названы части города, где в будущем запланировано строительство. Это микрорайон Братиславский, район поймы рек Плетенка, Павловка, Трубеж, район улиц Путевая, I-я Красная, Старореченская, район поселка Карцево, улицы Школьная (Семчино), поселка Шлаковый, микрорайоны 8 и 9 в Песочне, район улиц Московское шоссе, Михайловское шоссе, микрорайон по Михайловскому шоссе и улицы Военных Автомобилистов.

Земельные участки преимущественно находятся в частной собственности, поэтому вопрос по каждому месту будет детально прорабатываться.

Депутаты поручили администрации сформировать единый реестр, в который также необходимо включить участки под строительство детских садов и школ, которые уже находятся в муниципальной собственности.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяЗастройщик территории в районе улицы Чкалова собирается построить за свой счёт детский сад
Комментарии для сайта Cackle