Названы мужские имена, обладатели которых наделены экстрасенсорными способностями

Экстрасенс Андрей Харрис убеждён: на судьбу человека особое влияние имеет имя. То, как назвали человека, влияет на то, может ли он предугадывать события будущего. В беседе с Пятым каналом он назвал мужские имена, обладатели которых могут быть наделены экстрасенсорными способностями.

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Тонко воспринимать мир могут мужчины с именем Евгений. Тонкий эмоциональный портал им открывает наличие в имени сразу нескольких букв Е. Евгений способен чувствовать происходящее, утверждает астролог. Среди Евгениев часто встречаются ясновидящие.

Имя Вадим идентично имени Евгений. Вадим извлекает из окружающего мира не только доступные всем ресурсы, но и чувствует сверхъестественную энергию. От опасности, необдуманных поступков Вадим, благодаря своим способностям, часто старается уберечь родных и друзей.

Сверхъестественными способностями часто наделены мужчины с именем Алексей. Причём будущее они начинают предсказывать с самого детства. И если в ранние годы делают это в шутку, то во взрослом возрасте вытаются извлечь из этого прибыль.

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Если мы будем переводить имя Альберт с древних языков, то получим «альбус», что переводится как светлый. Альберт могут стать очень сильными светлыми магами, которые постоянно стоят на страже равновесия мира.

Ещё одно имя, обладатели которого могут иметь связ с потусторонними силами, Артур. Харрис советует обладателям этого имени прислушаться к своим способностям и как можно раньше начать их развивать.

Светлые вибрации несёт имя Антон. При определенном стечении обстоятельств данный человек может быть светлым волшебником.