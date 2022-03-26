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Суббота, 26 марта, 2022

Назван дешевый овощ, который защищает от рака

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Назван дешевый овощ, который защищает от рака

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Китайское издание Sina посоветовало включить в рацион белокочанную капусту, богатую питательными веществами.

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Специалисты отметили, что этот недорогой овощ может помочь с профилактикой рака из-за высокого содержания индольных веществ. Они вступают в качестве естественных противораковых компонентов и способны предотвратить образование раковых клеток.

Также, как подчеркнули эксперты, капуста помогает выводить токсины и даже замедляет старение.

Кроме того, овощ предотвращает пороки развития плода, поэтому его рекомендуют беременным женщинам.

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