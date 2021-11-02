Народные приметы 3 ноября: что нельзя и что нужно делать в Илларионов день

3 ноября православные христиане вспоминают Иллариона Великого. При жизни этот святой владел многими науками, а в один момент уверовал в Господа и начал проповедовать. Его жизнь связана с чудесными проявлениями божественной воли. В народной традиции третий день октября называют Илларионовым. Для этой даты существует много примет, традиций и ряд запретов, которым наши предки неукоснительно следовали.

Что нельзя и что нужно делать в Илларионов день? Каким приметам стоит прислушаться, чтобы предугадать свою судьбу?

Традиции и запреты 3 ноября

Считалось, что в Илларионов день нельзя принимать подарки от незнакомцев. Скорее всего, подаренные вещи принесут в вашу жизнь много негатива и разлад в отношения с домочадцами.

Если к вам за помощью обратились родственники, ни в коем случае не отказывайтесь помочь им. Тот, кто окажет поддержку ближнему 3 ноября, весь год будет испытывать разного рода удачи.

Наши предки избегали в на Иллариона длительных поездок. Существует поверье, что в пути может произойти большое несчастье. Если же путешествие отложить невозможно, перед дорогой стоит помолиться.

3 ноября стоит сходить на кладбище к усопшим родственникам. По дороге необходимо рассыпать хлебные крошки: это убережёт от дурного глаза.

Кстати, наши предки замечали, что именно в Илларионов день устанавливается первый плотный снежный покров.

Народные приметы 3 ноября

Если до Илларионова дня ни разу не выпадал снег, следующее лето будет засушливым и неурожайным;

Если 3 ноября выпадает снег, зима установится через 3 недели;

Небо безоблачное и ясное — скоро придут морозы;

На Иллариона дым из трубы валит к сильным ночным заморозкам;