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Воскресенье, 25 апреля, 2021
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Народные приметы 26 апреля: что нельзя и что можно делать в день Фомаиды Медуницы

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26 апреля – день Фомаиды Медуницы. Наши предки считали, что он благоприятен для женщин. А ещё всё тайное может стать явным.

Православные вспоминают в этот день мученицу Фомаиду Египетскую. Молятся в этот день об избавлении от блудной страсти. А ещё люди отправлялись в это время в леса за медуницей. Считается, что сегодня это растение обладает особой магической силой и может исцелять.

Что нельзя и что можно делать в день Фомаиды Медуницы?

В этот день категорически нельзя обижать женщин. Горько поплатится обидчик за женские слёзы.

На Фомаиду Медуницу нужно идти в лес. Побольше гуляйте, затопите баню, займитесь спортом. И главное — молитесь мученице для очищения души и мыслей.

Народные приметы 26 апреля

  • Если запели на водоёмах лягушки, пора браться за овёс.
  • Если дуб распустился, лето будет тёплым.
  • Если распустились в полях колокольчики, скоро наступят погожие деньки.
  • Услышали, что громко кукушка поёт, значит, весна окончательно вступает в свои права, и морозов больше не будет.
  • Ночью на небе много звёзд будет, жди хороший урожай.

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