Народные приметы 2 сентября: что нельзя и что нужно делать в Самойлов день

2 сентября в народном календаре – Самойлов день. Церковь сегодня вспоминает пророка Самуила, который считается заступником мужского рода. В эту дату существует много традиций и заветов, которые из уст в уста передавали наши предки. Некоторые из них дошли до нас.

К каким из них стоит прислушаться? Какие приметы Самойлова дня предскажут будущее?

Традиции и запреты 2 сентября

На Самойлов день категорически запрещается оставлять детей без присмотра взрослых. Считается, что их могут пугать сегодня тёмные силы. От этого в будущем не исключены болезни и жуткие сны.

К водоёмам наши предки также не рекомендовали ходить во второй день августа. Считалось, что можно стать жертвой водяных, ведь они устраивают ритуальные пляски на берегах.

Под запретом также охота. Наши пращуры верили: если пойти на Самуила в лес, можно набрести на голодного хищника и попрощаться с жизнью. Неприкаянная душа погибшего так и будет скитаться по лесам.

А ещё стоит отказаться от похода к парикмахеру. Считается, что вместе с волосами человека в этот день покидают годы жизни.

Так как Самуил покровительствовал мужскому роду, необходимо было хорошо накормить всех мужчин в семье. Казалось бы, простой и нехитрый ритуал мог принести богатство и процветание.

Мужчинам сегодня нельзя сидеть дома и бездельничать. Праздник праздником, а вот посвятить его лучше хозяйственным делам.

Народные приметы 2 августа

Если вокруг луны красных круг, грядёт беда;

Рябины много – к дождливой и пасмурной осени;

Если усиливаются холода, то зима настанет рано и будет очень холодной и снежной;

Утренние заморозки предвещают хороший урожай в следующем году;

Много маслят в лесу – много будет ягод на будущий год;