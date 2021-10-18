Народные приметы 19 октября: что нельзя и что нужно делать на Фому Хлебного

19 октября православная церковь вспоминает апостола Фому. В народной традиции этот день называют Фоминым, Фомой хлебным.

Что нельзя и что нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 19 октября

В Фомин день наши предки традиции подводили экономические итоги года: проводили ревизию урожая, подсчитывали убытки и излишки.

Хозяйки традиционно выпекали в этот день хлеб. Считалось, что 19 октября хлеб – сакральная пища, приносящая в семью удачу и радость.

На Фому Хлебного ни в коем случае нельзя отказывать в милостыне. Если у вас просят деньги в долг, обязательно дайте. Считается, что такой добрый жест позднее ознаменует большое богатство.

Народные приметы 19 окиября

Если на Фому ярко светят звёзды, зимой будут большие снега;

Ворона каркает над трубой дома – к сильным холодам;