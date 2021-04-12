Народные приметы 13 апреля: что нельзя и что можно делать в день Ипатия Чудотворца

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13 апреля – день памяти преподобного Ипатия Чудотворца. Что можно и что нельзя делать в этот день? К каким народным приметам стоит прислушаться?

Что можно и что нельзя делать?

13 апреля представительницам слабого пола не рекомендуется сплетничать, попусту разговаривать, наговаривать на людей, пытаться переспорить кого-то. Эти запреты появились от того, что издревле наши предки считали 13 апреля женским днем, а Ипатия — покровителем женского пола. Девочкам, девушкам и женщинам следует вести себя достойно в этот день, чтобы не лишиться покровительства преподобного.

В этот день не стоит допускать, чтобы ребёнка, не достигшего семилетнего возраста, кто-то целовал, кроме матери. Считается, что такой поцелуй забирает у ребёнка жизненные силы: малыш может заболеть, начать капризничать, а то и вовсе зачахнет. Материнский поцелуй в этот день, наоборот, может вылечить от болезни.

Не рекомендуется супругам 13 апреля спать отдельно друг от друга. Это сулит долгое расставание.

Нельзя в этот день сидеть в полной темноте. Согласно приметам, чем больше в доме будет света 13 апреля, тем лучше сложатся отношения в семье. Откройте шторы, запустите в свои дома солнечный свет. А вечером, кроме обычного освещения, зажгите свечи. Они изгонят негатив, скопившийся в жилище.

13 апреля запрещается оставлять дом неубранным. Нужно не только вымыть всё дочиста, но и выкинуть накопившийся хлам. Вещи, которые жалко отнести на помойку, раздайте нуждающимся. Собранную ветошь сожгите на костре.

Народные приметы 13 апреля

Если облака против ветра плывут, значит, быть дождю.

Если облака плывут низко, значит, быть похолоданию.

Ясный и солнечный день – к теплому лету.

Перелётные птицы летают стаями – к хорошей погоде весной.

У берёзы и клёна выделяется сок, значит, будет тепло.