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Понедельник, 12 апреля, 2021
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Народные приметы 13 апреля: что нельзя и что можно делать в день Ипатия Чудотворца

7info7
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13 апреля – день памяти преподобного Ипатия Чудотворца. Что можно и что нельзя делать в этот день? К каким народным приметам стоит прислушаться?

Что можно и что нельзя делать?

13 апреля представительницам слабого пола не рекомендуется сплетничать, попусту разговаривать, наговаривать на людей, пытаться переспорить кого-то. Эти запреты появились от того, что издревле наши предки считали 13 апреля женским днем, а Ипатия — покровителем женского пола. Девочкам, девушкам и женщинам следует вести себя достойно в этот день, чтобы не лишиться покровительства преподобного.

В этот день не стоит допускать, чтобы ребёнка, не достигшего семилетнего возраста, кто-то целовал, кроме матери. Считается, что такой поцелуй забирает у ребёнка жизненные силы: малыш может заболеть, начать капризничать, а то и вовсе зачахнет. Материнский поцелуй в этот день, наоборот, может вылечить от болезни.

Не рекомендуется супругам 13 апреля спать отдельно друг от друга. Это сулит долгое расставание.

Нельзя в этот день сидеть в полной темноте. Согласно приметам, чем больше в доме будет света 13 апреля, тем лучше сложатся отношения в семье. Откройте шторы, запустите в свои дома солнечный свет. А вечером, кроме обычного освещения, зажгите свечи. Они изгонят негатив, скопившийся в жилище.

13 апреля запрещается оставлять дом неубранным. Нужно не только вымыть всё дочиста, но и выкинуть накопившийся хлам. Вещи, которые жалко отнести на помойку, раздайте нуждающимся. Собранную ветошь сожгите на костре.

Народные приметы 13 апреля

  • Если облака против ветра плывут, значит, быть дождю.
  • Если облака плывут низко, значит, быть похолоданию.
  • Ясный и солнечный день – к теплому лету.
  • Перелётные птицы летают стаями – к хорошей погоде весной.
  • У берёзы и клёна выделяется сок, значит, будет тепло.
  • Если сон с 12 на 13 апреля не исполнится через девять дней, то не стоит в дальнейшем ждать его исполнения. Сновидение, приснившееся днем 13 апреля, скорее всего не сбудется. Однако если сон вы видели ранее, то молитесь и он исполнится через семь недель.
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