Народные приметы 10 октября: что нельзя и что нужно делать в день Савватия-Пчельника

10 октября в народном календаре — день Савватия-Пчельника. В эту дату завершаются работы у пчеловодов. Они заканчивают готовить улья к зимнему сезону. Для 10 октября существует несколько поверий и традиций, которым следовали наши предки.

Что нельзя и что можно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 10 октября

На Савватия-Пчельника обязательно нужно съесть мёд нового урожая. Это привлечёт в вашу жизнь здоровье и много радости.

Хозяйки сегодня пекут медовые печенья. Ими обязательно нужно поделиться с родными и друзьями, чтобы добро вернулось в вашу жизнь.

На Савватия-Пчельника нужно прощать всех, с кем человек имеет конфликты. В противном случае негативные помыслы пойдут с ним в зиму и станут причиной болезней и бед.

С аккуратностью стоит сегодня считать деньги. Если риск лишиться содержимого кошелька.

Народные приметы 10 октября

Если ветер дует с юга, в ближайшие дни ожидается хорошая и солнечная погода;

Если вороны начали каркать рядом с домом, жди беды;