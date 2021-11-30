Народные приметы 1 декабря: что нельзя и нужно делать в день Платона и Романа

1 декабря православная церковь вспоминает мучеников Платона и Романа. Оба святых стали жертвами гонений на христиан и приняли мученическую смерть.

В народной календаре у этого дня также есть своё название – Платон и Роман Зимоуказатели. Что нельзя и что нужно делать сегодня? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 1 декабря

В первый день зимы существует запрет на всю работу по дому. Нельзя также заниматься строительством и рукоделием. Существует вероятность того, что дела, начатые в этот день, не завершатся успешно.

Традиционно в этот день наши предки шли в церковь и просили Господа об урожае и благосостоянии.

Ещё одна просьба, как правило, была связана с приходом денег. Для этого существовал ритуал: по дороге из храма нужно было подать нищему самую крупную монету из кошелька. Тогда в семью точно придут деньги.

Народные приметы 1 декабря

Если 1 декабря пришла сильная метель, зима будет холодной;

Проснулись дома мухи – к скорой оттепели;

Погода меняется в течение дня – к переменчивой зиме.

Именины 1 декабря

День Ангела 1 декабря отмечают люди с именем Роман и Николай.