Народные приметы 1 апреля: что нельзя и нужно делать на Дарью Грязную

1 апреля православные христиане вспоминают мученицу Дарию Римскую. День памяти этой святой неразрывно связан с воспоминаниями о ещё одном святом – её муже Хрисанфе. Житие их относится к III веку нашей веры. Красавицу Дарию родители выдали замуж за юношу Хрисанфа, который с юных лет проповедовал Евангелие. Супруги приняли решение вместе прожить благочестивую и целомудренную жизнь, не разделяя супружеское ложе. Вокруг них стали собираться единомышленники – такие же благочестивые и чистые люди.

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Однако нашлись недоброжелатели, которые пожаловались властям на то, что последователи Дарии и Хрисанфа проповедуют безбрачие. Супругов схватили стражники, осудили и повергли страшных истязаниями. После этого девушку отдали в публичный дом, где её охранял посланный Богом лев. Хрисанфа же продолжили публично пытать. После казни тело его бросили в отхожую яму. Но тут произошло чудо: воссиял свет, а вместо зловоний яма наполнилась приятными ароматами. На этом месте стали собираться христиане и совершать богослужения.

В народном календаре 1 апреля – Дарья Грязная. Такое название у праздника – из-за появляющейся из-за таяния снега грязи. Считалось, что Дарья Грязная пачкает одежду только злых людей, чтобы предостеречь добрых и светлых от общения с ними.

Какие традиции и поверья связаны с этим праздником? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 1 апреля

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1 апреля, согласно народным поверьям, пробуждается Домовой. Поэтому важно задобрить его. Для этого в углу традиционно оставляли молоко и свежеиспечённый хлеб. Домового также пытались развеселить весёлыми песнями, чтобы он не проказничал – не путал девицам волосы и не воровал сахар со стола.

Девушки на Дарью Грязную гадали на женихов. Для этого писали имена суженых на бумажках и тянули их из шерстяного носка.

Не стоит сегодня угощать хлебом соседей – можно навлечь на себя большую беду.

Женщинам сегодня не стоит сплетничать и завидовать: можно лишиться достатка.

Народные приметы 1 апреля

Если на Дарью Грязную тепло и ясно, стоит ждать сухое и ветреное лето;

Если дождь идёт, то засухи летом не жди;

К 1 апреля высохли дороги? Стоит готовиться к хорошему урожаю;

Плохой урожай сулит сильная распутица.

Именины 1 апреля отмечают Иван, Дарья, Софья, Иннокентий, Дмитрий.

Сны в ночь на 1 апреля есут благополучие, и могут сбыться. Они укажет, что у вас получается в жизни лучше всего, а на какие дела вы зря тратите своё время.