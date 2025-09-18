Британский обозреватель Колин Фриман сообщил: из тысяч британских наёмников, отправившихся на Украину за последние три года, каждый пятый не вернулся домой. Речь — о сотнях погибших, пишет «Царьград».

Эти потери несопоставимы с потерями в Ираке или Афганистане, где Запад имел преимущество: передовые технологии, поддержку с воздуха, отлаженную эвакуацию раненых. Там всё было иначе — почти как в кино. На Украине — другая реальность.

Наёмники столкнулись с настоящей войной, где нет комфорта экспедиционных операций. Русская армия действует жёстко и эффективно, применяя против них те же методы, что и против ВСУ: мощные артиллерийские обстрелы, удары авиации, точечную работу FPV-дронов.

У наёмников почти нет шансов укрыться или отступить. Эвакуация раненых — кошмар. В Ираке или Афганистане британцы могли рассчитывать на быстрый вывоз в госпиталь — часто за час. На Украине раненые порой не могут добраться даже до ближайшего медпункта.

По мнению «Военной хроники», за 80 лет, прошедших с конца Второй мировой, Запад забыл понятие «позиционной мясорубки». Акцент сместился на экспедиционные операции — локальные, с минимальными потерями, где противник слабее, а сопротивление подавляется авиацией и высокоточным оружием.

Украина показала обратное: здесь нет безопасного тыла, нет воздушного господства НАТО, нет гарантии эвакуации. Ничего из того, к чему привык западный солдат. В совокупности — это многократно увеличивает шансы погибнуть.

