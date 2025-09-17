Эвакуационная группа российских военных обнаружила тело иностранного солдата на Константиновском направлении в ДНР, сообщает телеграм-канал «Дневник десантника».

После осмотра формы и экипировки стало ясно, что это не наёмник, а кадровый военный.

При погибшем были найдены документы, подтверждающие его гражданство: паспорт Молдавии и водительское удостоверение. В телефоне были обнаружены фотографии, на которых он позирует с оружием и боевиками ВСУ.

По информации источника, факт участия молдавских военнослужащих в конфликте не является чем-то новым, однако находка именно кадрового военного вызвала удивление.

Также отмечено, что тело погибшего было брошено украинскими бойцами.