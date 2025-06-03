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Найдена квартира, в которой жил участник атаки БПЛА на аэродромы Тимофеев

Алексей Самохин

Жильцы квартиры в Челябинске, где ранее проживал мужчина, предположительно причастный к атаке беспилотников на военный аэродром в Иркутской области, рассказали РИА Новости, что видели его всего неделю назад. Разыскиваемый снимал эту квартиру до них.

Накануне в Telegram-канале администрации города Усть-Кут (Иркутская область) была опубликована ориентировка на Артема Тимофеева, которого разыскивают правоохранительные органы. Этот человек может быть причастен к атаке беспилотников на военный аэродром «Белая» в Иркутской области 1 июня. 

Корреспондент РИА Новости выяснил, что Тимофеев некоторое время жил в Челябинске в многоэтажном доме, построенном в 2019 году. Жильцы квартиры на 17-м этаже, где ранее проживал Тимофеев, подтвердили, что видели его недавно.

«Мы его видели неделю назад… Он снимал до нас эту квартиру», — рассказал мужчина, вышедший из квартиры в этом доме.

После просмотра фотографий из ориентировки собеседник агентства подтвердил, что ранее в квартире действительно жил человек, изображённый на снимках.

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В воскресенье Министерство обороны России заявило, что киевский режим совершил теракты с использованием FPV-дронов против аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным ведомства, атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, пострадавших среди персонала нет.

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