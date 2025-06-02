После массовой атаки FPV-дронов на российские военные объекты, в том числе на объект, который находится в Рязани, начался розыск 37-летнего предпринимателя Артёма Тимофеева. Ориентировку на мужчину опубликовала администрация Усть-Кута.

Источник telegram-канал Baza указывает, что Тимофеев может быть причастен ко всем атакам. Именно ему, по сообщениям источника, принадлежат фуры, из которых вылетели беспилотники в разных уголках страны.

В официальной ориентировки администрации указываются следующие данные на Тимофеева: 08(06).12.1987 г.р., уроженец г. Донецк, возможно, причастен к атаке беспилотными летательными аппаратами военного аэродрома «Белая» 1.06.2025 г.

Немного другие данные на разыскиваемого мужчину приводит Baza. По сообщению канала, Тимофееву 37 лет, он родился в Житомире, какое-то время проживал в Киеве.

— Несколько лет назад он переехал в Челябинскую область. Большинство его родственников, а также он сам были зарегистрированы в Миассе. Тимофеев в октябре 2024 года открыл ИП по грузоперевозкам. В декабре он приобрел несколько автомобилей. Именно с помощью этих автомобилей 1 июня и были организованы атаки на объекты Минобороны, — говорится в публикации.

Напомним, ранее следователи допросили водителей фур, из которых вылетели БПЛА. Все они единогласно заявили, что не знали содержание груза и думали, что перевозят модульные дома. В своих показаниях они также говорили о неком Артёме. Подробности допроса доступны по ссылке.