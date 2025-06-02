После массовой атаки FPV-дронов на российские военные объекты, в том числе на объект, который находится в Рязани, начался розыск 37-летнего предпринимателя Артёма Тимофеева. Ориентировку на мужчину опубликовала администрация Усть-Кута.
Источник telegram-канал Baza указывает, что Тимофеев может быть причастен ко всем атакам. Именно ему, по сообщениям источника, принадлежат фуры, из которых вылетели беспилотники в разных уголках страны.
В официальной ориентировки администрации указываются следующие данные на Тимофеева: 08(06).12.1987 г.р., уроженец г. Донецк, возможно, причастен к атаке беспилотными летательными аппаратами военного аэродрома «Белая» 1.06.2025 г.
Немного другие данные на разыскиваемого мужчину приводит Baza. По сообщению канала, Тимофееву 37 лет, он родился в Житомире, какое-то время проживал в Киеве.
Напомним, ранее следователи допросили водителей фур, из которых вылетели БПЛА. Все они единогласно заявили, что не знали содержание груза и думали, что перевозят модульные дома. В своих показаниях они также говорили о неком Артёме. Подробности допроса доступны по ссылке.
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