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Водителя фуры, с помощью которой украинцы организовали атаку дронов в Рязани, допросили следователи

Валерия Мединская
Freepik AI
ПроисшествияГлавные новости

Водителя фуры, с помощью которой украинцы организовали атаку дронов в Рязани, допросили следователи

Следователи, по данным telegram-канала Baza, допросили водителей фур, из которых были запущены дроны во время массовой атаки по военным объектам. Среди них – водитель «Скании», которая была задействована в атаке на Рязань.

Один из шофёров — 55-летний челябинец Александр З. — пояснил, что транспортное средство, на котором он вёз груз, принадлежит 37-летнему Артёму. Недавно к нему поступил заказ от бизнесмена из Мурманской области, попросившего доставить четыре сборных дома из Челябинска в Кольский район. После согласования стоимости Александр погрузил груз и отправился в путь. По его словам, во время поездки с ним связывался неизвестный по телефону, указывая места и время для остановок. Финальной точкой стала заправка «Роснефть» возле военного аэродрома в Мурманской области. Именно с этого места начался запуск дронов.

Похожую версию изложил водитель другого грузовика — 61-летний Андрей М. Он пояснил, что управляет фурой, также принадлежащей Артёму, и его задачей была перевозка каркасных домов в Иркутскую область. Однако, когда он остановился у кафе «Теремок» в Усолье-Сибирском, из кузова начали вылетать беспилотники.

Аналогичные события произошли с водителями в Рязанской и Ивановской областях. 46-летний Сергей рассказал следствию, что перевозил модульный дом из Челябинска. При въезде в Рязань у его «Скании» во время движения сорвало крышу, после чего оттуда начали взлетать дроны. Четвёртый грузовик, использованный для запуска беспилотников в Ивановской области, также был загружен в Челябинске. Его водитель подтвердил, что машина принадлежит тому же Артёму.

По сведениям «Базы», правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Теракт». В настоящее время ведётся поиск владельца грузовиков — Артёма. Предварительно установлено, что он является выходцем с Украины.

Напомним, атаку на аэродром в Рязанской области и в других регионах организовали с помощью FPV-дронов.

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