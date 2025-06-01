Воскресенье, 1 июня, 2025
20.3 C
Рязань
ПроисшествияГлавные новости

Аэродром в Рязанской области пытались атаковать FPV-дронами 1 июня

Анастасия Мериакри
Photo by form PxHere
ПроисшествияГлавные новости

Аэродром в Рязанской области пытались атаковать FPV-дронами 1 июня

Анастасия Мериакри

Сегодня, 1 июня, киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Об этом сообщает Минобороны России.

На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.

Возгорания ликвидированы. Жертв нет. Некоторые участники терактов задержаны.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Российские туристы на Мальдивах забили тревогу из-за нового вируса чикунгунья

Туристы из России жалуются на распространение на Мальдивах нового...
Новости России

Коц задал неудобный вопрос после крушения поездов в Брянской и Курской областях

Крушение поездов в Брянской и Курской областях обнажило пробел...
Новости России

Мать умирала под плач своих детей на борту самолета в Сочи

Во время авиарейса Екатеринбург - Сочи умерла 42-летняя многодетная...
Новости России

Baza узнала детали смерти изнасилованной артистки ансамбля МВД

Артистка ансамбля «Песни и танца — Горница» МВД, которая...
Новости России

Армия России начала использовать боевые лазеры в зоне СВО

Боевые лазеры используются для уничтожения вражеских беспилотников. Этот процесс показан на видео. 

Последние новости

Общество

Скопление всех экстренных служб заметили в Рязани на Южной окружной

На месте следком, медики, полиция, МЧС. Рядом со строительным рынком заправка перекрыта, причина неизвестна.
Общество

Рязанка Виктория Захарова стала финалисткой Всероссийского вокального конкурса «Детская Новая Волна — 2025»

Двенадцатилетняя рязанка на конкурсе исполнила кавер-версию хита этого года — песни Жени Трофимова и группы «Комната Культуры» под названием «Поезда».
Семья и отношения

Более 2400 детей родилось в Рязанской области с начала 2025 года

Кто-то из них стал первенцем, а кого-то уже ждали разное количество сестричек и братиков.
Общество

«Я строгий продюсер»: SHAMAN рассказал о съемках клипа с рязанцем Никитой Осиным

Певец признался, что у Никиты Осипа тоже непростая судьба, он родом из Рязани и пробивается как может.
Общество

Град прошел в Рязанской области 1 июня

В первый день лета в Ермишинском районе выпал град. Местные жители сообщают, что прошел дождь и сверкает молния.
Происшествия

Отбой угрозы атаки БПЛА объявили на территории Рязани

Угрозу атаки беспилотников в городе объявляли два раза в 13:08 и 13:12.
Происшествия

Упавшее дерево перекрыло дорогу в Рязани

Одна из полос движения перекрыта, водители вынуждены объезжать препятствие.
Погода

В Рязанской области в ночь на 2 июня пойдет дождь

В области ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь.