Аэродром в Рязанской области пытались атаковать FPV-дронами 1 июня

Сегодня, 1 июня, киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Об этом сообщает Минобороны России.

На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.

Возгорания ликвидированы. Жертв нет. Некоторые участники терактов задержаны.