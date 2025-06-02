«Ошивался на Евромайдане»: военкор Коц обнародовал подробности биографии разыскиваемого после теракта с дронами Артёма Тимофеева

Российский военкор Александр Коц обнародовал в своём telegram-канале некоторые подробности биографии «предпринимателя» Артёма Тимофеева, которого разыскивают после массированной атаки дронов на российские объекты Минобороны.

Восстановить прошлое владельца ИП, которому принадлежали фуры, начинённые БПЛА и отправленные в разные уголки страны, удалось по его соцсетям. Там мужчина выкладывал фотографии, которые подтверждают его приверженность идеям Евромайдана:

— Разыскиваемый сейчас в связи с атаками на аэродромы 37-летний Артем Тимофеев ошивался на Евромайдане. Фотографии с Майдана, а также с жовтоблакитными флажками, до сих пор можно найти в его различных соцсетях, — пишет Коц. — По одним данным, уроженец Житомира, по другим — Донецка. Жил в Киеве, трудился диджеем в ВИА Дасист Фантастиш. После начала СВО перебрался в Россию. Осел в Челябинской области, в Миассе.

О Тимофееве известно, что в 2024 году он переквалифицировался в грузоперевозчики и создал соответствующую организацию, в декабре купил четыре фуры.

– Недешёвая, надо заметить, покупка. Но никого не удивила. Надиджеил где-то. Может, тоже волонтёр и на личную карту собирал (нет). Ну а дальше снял тот самый склад. Раздал задания водителям. Инструктировал их по ходу движения. Но уже, скорее всего, не с территории России, — предположил военкор.

Сейчас активно распространяется ориериентировка на Тимофеева. Ранее следователи допросили водителей фур, из которых вылетели БПЛА. Все они единогласно заявили, что не знали содержание груза и думали, что перевозят модульные дома. В своих показаниях они также говорили о неком Артёме. Подробности допроса доступны по ссылке.

Напомним, 1 июня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов. Беспилотники вылетели из фур и направились в сторону аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, проинформировали в Минобороны РФ.