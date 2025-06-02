«Ошивался на Евромайдане»: военкор Коц обнародовал подробности биографии разыскиваемого после теракта с дронами Артёма Тимофеева

Российский военкор Александр Коц обнародовал в своём telegram-канале некоторые подробности биографии «предпринимателя» Артёма Тимофеева, которого разыскивают после массированной атаки дронов на российские объекты Минобороны.
Восстановить прошлое владельца ИП, которому принадлежали фуры, начинённые БПЛА и отправленные в разные уголки страны, удалось по его соцсетям. Там мужчина выкладывал фотографии, которые подтверждают его приверженность идеям Евромайдана:
О Тимофееве известно, что в 2024 году он переквалифицировался в грузоперевозчики и создал соответствующую организацию, в декабре купил четыре фуры.
Сейчас активно распространяется ориериентировка на Тимофеева. Ранее следователи допросили водителей фур, из которых вылетели БПЛА. Все они единогласно заявили, что не знали содержание груза и думали, что перевозят модульные дома. В своих показаниях они также говорили о неком Артёме. Подробности допроса доступны по ссылке.
Напомним, 1 июня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов. Беспилотники вылетели из фур и направились в сторону аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, проинформировали в Минобороны РФ.
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