На Урале задержали еще одного мучителя студенток на автомойке

Силовики задержали водителя Ford в Каменске-Уральском, который увез 18-летнюю студентку на автомойку, где ее пытали несколько молодых людей, пишет E1.RU.

На 21-летнего Ивана Петрова написала заявление в полицию другая пострадавшая.

По данным СК, 2 декабря Петров вывез на автомойку 17-летнего парня и 16-летнюю девушку. Там над ними тоже издевались.

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Этот эпизод будут рассматривать вместе с уже возбужденным уголовным делом об издевательствах над студентками.

Изначально Ивана не задерживали. При этом именно он показал сотрудникам полиции видео мучений девушек. За это его тоже увозили на мойку.

Эпизод с пытками двух студенток на автомойке произошел в начале января. Компания парней поставила из на колени, раздела и обливала ледяной водой.

Суд избирал меру пресечения для троих участников издевательств, их отправили в СИЗО на время расследования.