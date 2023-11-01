Среда, 1 ноября, 2023
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На Урале уволилась учительница, подозреваемая в совращении школьника

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Подозреваемая в совращении школьника учительница из Челябинской области уволилась с работы, сообщили изданию 74.RU в региональном Министерстве образования.

Как стало известно, педагог написала заявление по собственному желанию. С 1 ноября она больше не работает в учебном заведении.

«Трудовые отношения прекращены по инициативе учителя 1 ноября», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 25-летнюю учительницу из Октябрьского района заподозрили в интимной близости с 15-летним учеником у нее дома. Заявление в полицию написал на жену оскорбленный муж.

При этом от работы в школе педагога не стали отстранять.

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