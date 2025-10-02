На Урале суд разрешил женщине забеременеть от погибшего на СВО мужа

Суд Екатеринбурга разрешил 43-летней женщине пройти процедуру ЭКО, используя биоматериал ее погибшего на СВО гражданского мужа, пишет «КП-Урал».

Пара была вместе пять лет, но не могла завести ребенка. С сентября 2022 года мужчина был на фронте. Летом женщина узнала о его смерти.

«Он проводил эвакуацию раненых во время атаки БПЛА и погиб от осколочного ранения», — рассказала она.

При этом боец успел в отпуске сдать биоматериал и подписал согласие, чтобы супруга могла воспользоваться им во время его отсутствия.

В одной из клиник Екатеринбурга ей заявили, что после смерти донора процедура возможна только после разрешения суда. Второго октября он дал согласие.

Женщина призналась, что у нее были слезы радости. У нее появился шанс осуществить мечту о ребенке от любимого человека.