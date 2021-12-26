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Воскресенье, 26 декабря, 2021
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На Урале отец в прямом эфире унижал дочку и заставлял целоваться с ним в губы

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Сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя Краснотурьинска, который унижал свою пятилетнюю дочь в прямом эфире, пишет E1.

Сообщается, что злоумышленник вел трансляцию, в ходе которой оскорблял девочку заставлял ее целовать себя в губы. При этом отец регулярно замахивался на ребенка и доводил до слез.

Свидетелем издевательств была бабушка, которая просила просит малышку не кричать, чтобы не раздражать отца еще сильнее.

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Выяснилось, что мужчина неоднократно ранее судим. Он освободился в июле 2013 года. Последний раз его осудили за «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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