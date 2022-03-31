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Четверг, 31 марта, 2022

На Урале осудили мать, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу

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На Урале осудили мать, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу

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Суд вынес приговор 37-летней жительница Карпинска, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу и довела ее до истощения, сообщается в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

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В январе 2020 года от Юлии ушел муж. К этому моменту пара воспитывала двоих детей. Женщина решила отомстить ушедшему возлюбленному. В конце апреля она в домашних условиях родила девочку. При этом злоумышленница заявила родственникам, что «малышка умерла».

На самом деле она поместила ребенка в сумку и закрыла в шкафу. Девочке удалось выжить благодаря 13-летнему брату, который кормил младенца и менял подгузники. Потерпевшую чудом спасли подруги матери, которые обнаружили ее, когда были в гостях. Младенца в тяжелом состоянии с гипотрофией третьей степени на вертолете перевезли в ОДКБ в Екатеринбург.

В итоге женщину приговорили к 5 годам колонии. Туда она отправится через 10 лет, когда ее среднему ребенку исполнится 14 лет. Малышку изъяли из семьи.

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