На Урале неизвестный выстрелил в голову 11-летней школьнице

В селе Нижняя Синячиха 11-летней девочке выстрелили в голову из травматического пистолета, пишет E1.RU.

Инцидент произошел вечером 22 июня. В прокуратуре уточнили, что четверо подростков гуляли вместе по населенному пункту.

«Они услышали непонятный звук. Оглянувшись, увидели, что их знакомая девочка лежит на земле с ранением в области головы», — сообщили в прокуратуре.

За школьницей вылетал вертолет свердловского Территориального центра медицины катастроф. Пострадавшую срочно доставили в Екатеринбург на операцию. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего. Стражи порядка ищут стрелявшего в ребенка.