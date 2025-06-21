На Тюменскую область обрушился мощный смерч

Жители Тюменской области сообщили, что на регион обрушился мощный смерч, пишет 72.RU.

Торнадо заметил в селе Омутинское. По словам очевидцев, вихрь поднялся над зданиями.

«Это крутящийся столб воздуха. Он выглядит как воронка, потому что в центре смерча очень низкое давление, и туда засасывает пыль, грязь и воду», — уточнил синоптик Илья Винштейн.

По его словам, чаще всего смерч начинается в грозовом облаке и тянется до самой земли.

Специалист добавил, что для оценки скорости ветра нужно изучить полосу прохождения вихря, зафиксировать увиденное на фото и видео.