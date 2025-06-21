На Тюменскую область обрушился мощный смерч

Жители Тюменской области сообщили, что на регион обрушился мощный смерч, пишет 72.RU.
Торнадо заметил в селе Омутинское. По словам очевидцев, вихрь поднялся над зданиями.
По его словам, чаще всего смерч начинается в грозовом облаке и тянется до самой земли.
Специалист добавил, что для оценки скорости ветра нужно изучить полосу прохождения вихря, зафиксировать увиденное на фото и видео.
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