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Четверг, 10 июня, 2021
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На спектакль с участием Бузовой проданы все билеты

7info7
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В предстоящий уикенд в МХАТ им. Горького  состоится спектакль «Чудесный грузин». Роль певицы из Кабаре иполнит Ольга Бузова.

Факт участия певицы в спектакле вызвал волну критики ещё до премьеры.  Однако руководство театра уверено, что Бузова справится с поставленной задачей и выполнит всё, что задумал режиссёр.

В ответ на критику Ольга ответила, что  это не первый актёрский опыт, и что «злопыхатели» просто завидуют её успеху.

— Так много желающих попасть на наш спектакль, что билетов на 11 июня уже практически не осталось, и совсем немного есть мест на 12 июня. Спасибо за такой интерес ко мне и к моей премьере на культовой сцене с легендарной труппой театра, — написала Бузова в своём иснтаграм-акаунте.

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