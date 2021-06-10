На спектакль с участием Бузовой проданы все билеты

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В предстоящий уикенд в МХАТ им. Горького состоится спектакль «Чудесный грузин». Роль певицы из Кабаре иполнит Ольга Бузова.

Факт участия певицы в спектакле вызвал волну критики ещё до премьеры. Однако руководство театра уверено, что Бузова справится с поставленной задачей и выполнит всё, что задумал режиссёр.

В ответ на критику Ольга ответила, что это не первый актёрский опыт, и что «злопыхатели» просто завидуют её успеху.

— Так много желающих попасть на наш спектакль, что билетов на 11 июня уже практически не осталось, и совсем немного есть мест на 12 июня. Спасибо за такой интерес ко мне и к моей премьере на культовой сцене с легендарной труппой театра, — написала Бузова в своём иснтаграм-акаунте.