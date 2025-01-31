На сцене Рязанского театра драмы будут блистать «Знатоки женского сердца»

30 января в Рязанском театре драмы состоялся финальный прогон трагикомедии «Знатоки женского сердца» (16+). Постановка оказалась ещё смелее, экстравагантнее и глубже, чем ожидалось. Корреспонденты 7info посетили показ нового спектакля накануне его премьеры.

Спектакль, основанный на рассказах Аркадия Аверченко, с первых секунд вовлекает зрителя в динамичное повествование, уникальное по своей структуре – внутри одного спора-рассуждения между главными героями переплетаются между собой мини-истории, каждая по-своему яркая и с маленькой трагедией в своей основе. Основой конфликт всего действа построен на изменах. И на вопросе, из-за чего любящие люди на них идут.

Кажущийся скандальной сатирой, спектакль раскрывается, мастерски исследуя деликатную тему через призму юмора и цинизма, за которыми тем не менее кроется тонкое понимание человеческих чаяний и слабостей. Аутентичные костюмы в стиле ревущих двадцатых с флёром русской интеллигенции, экспрессивная хореография и чарующая живая музыка – всё вырисовывается в идеальную картину, где все неидеальны. И потому смешны, но в самом хорошем смысле этого слова.

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Добавить можно разве что одно – второй акт удивит вас резкой сменой тона и не отпустит до последних секунд постановки. Что линия главного повесы Рукавова, что монолог о сути всего происходящего, вложенный в уста самого неожиданного героя, заставляющие замирать на границе между смехом и слезами… Словом, любители театральной жизни находятся на пороги очень неожиданной и заслуживающей их внимания премьеры!