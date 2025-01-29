«Пора поменять шкаф. Этот маловат, скелеты не помещаются»: что рассказывают актёры «Знатоков женского сердца» о грядущей премьере?

Премьера спектакля с говорящим и вместе с тем интригующим названием «Знатоки женского сердца» (16+) вот-вот прогремит на сцене Рязанского театра драмы. Уже в эту пятницу состоится первый показ трагикомедии, основанной на рассказах Аркадия Аверченко и исследующей ту туманную, но неизменно притягательную тему, что отражена в названии. Постановка обещает стать одновременно торжеством сатиры и причиной глубоких экзистенциальных исканий у зрителей, воплощёнными в форме своего рода «витража», собранного из разноцветных стёклышек – историй разных персонажей, одинаково бессильных перед любовью и мирскими страстями. Но здесь мы забегаем вперёд.

В преддверии премьеры, дабы подогреть интерес, редакция 7info пообщалась с несколькими актёрами труппы – Марией Конониренко, исполняющей роль Надежды Заклятьиной, Вячеславом Мельником и Мариной Мясниковой, играющими загадочных официанта и иностранку, и, наконец, искромётным дуэтом Андрея Блажинина и Дарьи Егоровой – четой Утякиных соответственно.

Екатерина Щеренкова: Как бы вы в целом обозначили тему спектакля?

Реклама

Марина Мясникова: Через весь спектакль идёт линия мужчины и женщины. Как происходит, что мужчина и женщина сходятся? Как происходит, что мужчина и женщина не сходятся? Как происходят измены? Как происходит любовь? Интересная тема. И всё это вдобавок ко всему музыкально, очень много хорошей музыки! Полина у нас поёт просто божественно. Атмосферу создают и красивые костюмы.

Екатерина Щеренкова: Будет, мне кажется, очень интересно, раз уж атмосфера 20-х, 30-х годов. Наверное, и стилизованные костюмы выглядят потрясающе. На что вы опирались в создании такого настроения?

Вячеслав Мельник: Да, да, да. Интересно и время, и костюмы!

Мария Конониренко: Знаете, ещё на первых парах подготовки мы хотели делать анонс спектакля, но так как у нас не были готовы костюмы, режиссёр нам сказал: «посмотрите у кого-нибудь дома платья, девушки, в стиле «Великого Гэтсби». Так что нам сразу сказали, что будет некий шлейф Великого Гэтсби – той эпохи, тех годов. И причёски, и костюмы.

Очень люблю эту эпоху, если честно. По стилю она мне безумно нравится. Стараюсь заглянуть и понаблюдать, как вели себя в те времена женщины, как несли себя, показывали — прекрасные, грациозные, утонченные. Стараюсь опираться в своём образе на этот фильм.

Полина Иманова: Как идёт репетиционный процесс?

Андрей Блажилин: Для меня всегда очень полезен и важен разбор, диалог. Именно период проработки материала «за столом» всегда очень помогает разобраться, понять, что да как сделать, какие акценты расставить. Вот ты уже к ним стремишься, пробуешь, ошибаешься, пробуешь, ошибаешься, потом к чему-то еще приходишь в итоге. У нас был репетиционный процесс в репетиционном зале, сейчас мы вышли на сцену. Какие-то моменты заиграли совсем по-другому… Это добавляет интереса! Добавились музыканты, добавились ребята, и уже те вещи, которые мы придумали, где-то не работают. Нам пришлось чуть-чуть что-то изменить, что-то подвинуть.

Полина Иманова: А расскажите, пожалуйста, каждый о своих парах…

Марина Мясникова и Вячеслав Мельник: Мне кажется, в нашей паре самая провокационная тема – женщина старше мужчины. Любви все возрасты покорны, но всё равно рождаются вопросы: как переступить через предрассудки, которые у тебя в голове, как позволить себе быть безумным и счастливым, несмотря ни на что? Мне кажется это, самое яркое, что определяет нашу пару.

Мария Конониренко: Моя пара – это мой муж, Заклятьин, один из главных героев. Но дело в том, что Надежда, которую я играю – она дама непростая. Она любит прогуливаться по саду, встречаться с подругами, то есть, когда муж уезжает, всегда находит время, так сказать, выгулять себя. Но при всем при этом, к сожалению, она не верна мужу. Любовник Надежды Заклятьиной – другой главный герой, Рукавов. Собственно говоря, с этого у нас начинается спектакль: один герой приходит к другому со словами «я тебя хочу убить, потому что я знаю, кто ты». Интригует, правда? Но Рукавов пытается защитить себя, снять с себя все оправдания. В общем, в этой истории и хитринка маленькая женская проскальзывает, и другие интересные хитросплетения человеческих отношений.

Дарья Егорова: Я вообще с Андреем первый раз работаю, чтобы вот так – он уже по роли не мой брат, не мой друг, в новом спектакле он мой муж!

Андрей Блажилин: Мы перешли в другой статус (смеётся)

Дарья Егорова: Да, наконец-то вышла из «френдзоны» его (смеётся). Для меня моя новая роль — новые эмоции, впечатления. Мне с Андреем очень удобно работать, потому что мы в жизни прекрасно общаемся, можем друг над другом подшутить. Мне кажется, это можно направить на сцене в хорошее русло, это пойдет на благо работы. У меня вот такие впечатления!

Андрей Блажилин: Мне кажется, у нас самая драматичная пара, самая…

Дарья Егорова: Неоднозначная. Какой-то поступок совершаешь, оправдываешься, и тебя прощают. Но не факт, что ты так ещё раз не сделаешь…

Фото

Полина Иманова: А какое отношение у вас сложилось к собственным персонажам?

Андрей Блажилин: Мой герой очень любит свою жену, верит ей, хотя он, конечно, всё понимает, что происходит в его отсутствие. Но как наш великий Пушкин писал, «обманывать меня нетрудно, я сам обманываться рад». В принципе, мои последние слова созвучны: иногда так хочется верить. Настолько он её любит, что где-то прощает, где-то ему больно от того, как она поступает за его спиной. Н все равно он любит, пытается продолжать верить, не терять вот эту любовь, надежду, веру в то, что она замечательная и что всё будет хорошо. Поэтому есть в этом такой трогательный, болезненный момент, вот именно в нашей истории. И никто не говорит притом, что они (персонажи) – люди плохие. Они люди, как любые люди. Бывает, что какой-то герой в какой-то пьесе откровенно отвратительный, плохой человек, и ты думаешь: «не-не-не, я в своем окружении таких бы не держал». Ну а здесь люди-то хорошие, просто каждый по-своему видит жизнь, по-своему видит отдельные поступки и относится к ним.

Дарья Егорова: Список дел на день: пожертвовать в фонд спасения собачек, изменить мужу – ой, зачеркнуть – сходить на шопинг…

Андрей Блажилин: И налево. Ой, опять не то! И пора поменять шкаф. Этот маловат, скелеты не помещаются (смеётся). Вот как-то так всё у наших персонажей интересно устроено…

Екатерина Щеренкова: Что насчёт Аверченко? Знакомы ли вы были с творчеством автора до работы над спектаклем и как оно вам?

Дарья Егорова: Я такой юмор очень люблю. Для меня забавны все эти ситуации, то, как они разрешаются, то, как ребята отыгрывают их, как это все складывается. Я со стороны бы точно посмотрела на происходящее на сцене действо! Мы говорили об этом на читке, проводили параллели с Зощенко, но говорили и о том, что Аверченко всё-таки совсем другой…

Марина Мясникова: Можно, казалось бы, прочитать Аверченко и подумать, что это какие-то анекдоты. На самом деле, тут в каждом анекдоте вы находите свое «сердечко», своя боль…

Мария Конониренко: Вы знаете, в институтах мы, конечно же, всегда на сценической речи прикасались к рассказам, но Аверченко нам давали нечасто. Мы привыкли, что Зощенко – это комедия, а вот об Аверченко говорят, что это более интеллигентный юмор. Здесь больше, наверное, сарказма…

Марина Мясникова: Здесь очень тонкие грани, которые нужно прочувствовать и понять!

Екатерина Щеренкова: Но и опять же – спектакль заявлен не как комедия, а как трагикомедия…

Мария Конониренко: Да, у каждого персонажа в разной степени есть своя маленькая трагедия, как оно и бывает в жизни. Не бывает жизнь, сотканная только из смеха и удовольствия. Или только из слёз. У нас всё между собой чередуется…

Екатерина Щеренкова: Наконец, если поразмышлять над какими-то общими философскими темами: как думаете, мужчины могут понять женское сердце или это бесполезное занятие и женщин просто нужно любить?

Марина Мясникова: Скорее всего мы этот вопрос оставляем открытым. Мы постараемся не дать точный ответ на вопрос и какую-то однозначную точку поставить. Закинем удочку для размышлений…

Вячеслав Мельник: Действительно, тут нельзя дать однозначный ответ. И есть ещё актёрские составляющие: а для чего мы здесь, на этой сцене? Зачем мы вам, зрителям? Присутствует определённая провокация, особая игра. И в эту игру мы уже готовимся сыграть.

Премьерные показы спектакля «Знатоки женского сердца» состоятся 31 января, а также 1, 2, 8, 14 февраля и 1 и 22 марта.

Режисcёр: Евгений Кочетков

Художник-постановщик: Анна Хрусталева

Художник по свету: Александр Рязанцев

Музыкальное оформление: Виталий Шишпанов, Евгений Кочетков

Балетмейстер: Светлана Кузянина.

С артистами общались Екатерина Щеренкова и Полина Иманова

Текст подготовила Полина Иманова

Фото пресс-службы Рязанского театра драмы, автор — Сергей Газетов