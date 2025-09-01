На Сахалине застрелили настоятеля храма во время установки креста

В Макаровском районе Сахалинской области застрелили настоятеля храма иконы Божией Матери Донская, иеромонаха Димитрия, пишет «АиФ».

Трагедия произошла 30 августа. По предварительной версии, к ней привела случайность. Так, иеромонах пошел в лес для установки Поклонного креста. Его сопровождал охотник с ружьем, поскольку в тех местах много медведей.

«В результате неосторожности оно выстрелило. Иеромонах получил ранение, которое оказалось смертельным», — говорится в публикации.

Следственный комитет проводит проверку. Димитрий посвятил 30 лет пастырскому служению на Сахалине. Ему было 53 года.