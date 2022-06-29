На нескольких улицах в центре Рязани 30 июня отключат воду

В четверг, 30 июня, на нескольких улицах в центре Рязани отключат холодную воду. Адреса сообщил официальный сайт мэрии.

Причина отключения — ремонтные работы сотрудников МП «Водоканал города Рязани».

С 9 до 17 часов без холодной воды останутся жильцы домов № ½ — 19, 4 корпус 1 — 10 на Кремлёвском валу; 3№ на улице Некрасова, № 4, 6А на улице Петрова, домов 2 — 14, 3 — 7 в Посадском переулке.

На улице Рабочих воду отключат в домах 1 — 39, 18 — 20, 48; на улице Ленина в доме № 28; на улице Полонского в домах № 1/54, 2 корпус 1, 4 корпус 1, 4, 6; на улице Садовой в доме № 49.

Без воды останутся дом № 56 на улице Свободы, дома № 14, 16 на Николодворянской; дома № 15 (лицей № 4), 2, 6, 8, 14, 18,21 на площади Соборной и дома № 3, 7 (гимназия № 2), 9/56 на улице Соборной.