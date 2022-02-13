-2.4 C
Рязань
Воскресенье, 13 февраля, 2022

На «Лыжню России» в 2022 году вышли порядка 5 тысяч рязанцев

spot_img
На главнуюНовости Рязани

На «Лыжню России» в 2022 году вышли порядка 5 тысяч рязанцев

7info
Предыдущая статьяСорокина рассказала о планах ремонта дорог в Рязани

Участниками регионального этапа Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2022» в Рязанской области стали порядка 5000 человек. Подробности сообщила пресс-служба правительства области.

Состязания прошли 12 февраля в 27 муниципальных образованиях. В Рязани старт гонке на биатлонном комплексе «Алмаз» дал губернатор Николай Любимов.

Глава региона заявил, что участниками забега стали настоящие энтузиасты физической культуры. Своим участием рязанцы поддержали российских олимпийцев.

Реклама

Победителей определили на двух дистанциях — 5, 10 километров. Награды завоевали Алина Копцова, Ярослав Кузнецов, Арина Былинко, Андрей Агапкин.

На «Лыжню России» в 2022 году вышли порядка 5 тысяч рязанцев
На «Лыжню России» в 2022 году вышли порядка 5 тысяч рязанцев
На «Лыжню России» в 2022 году вышли порядка 5 тысяч рязанцев
На «Лыжню России» в 2022 году вышли порядка 5 тысяч рязанцев
На «Лыжню России» в 2022 году вышли порядка 5 тысяч рязанцев
На «Лыжню России» в 2022 году вышли порядка 5 тысяч рязанцев
На «Лыжню России» в 2022 году вышли порядка 5 тысяч рязанцев
На «Лыжню России» в 2022 году вышли порядка 5 тысяч рязанцев
На «Лыжню России» в 2022 году вышли порядка 5 тысяч рязанцев
На «Лыжню России» в 2022 году вышли порядка 5 тысяч рязанцев
На «Лыжню России» в 2022 году вышли порядка 5 тысяч рязанцев
На «Лыжню России» в 2022 году вышли порядка 5 тысяч рязанцев
На «Лыжню России» в 2022 году вышли порядка 5 тысяч рязанцев
Лыжня России-2022. Фото: правительство Рязанской области.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Комментарии для сайта Cackle
spot_img