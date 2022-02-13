На «Лыжню России» в 2022 году вышли порядка 5 тысяч рязанцев

Участниками регионального этапа Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2022» в Рязанской области стали порядка 5000 человек. Подробности сообщила пресс-служба правительства области.
Состязания прошли 12 февраля в 27 муниципальных образованиях. В Рязани старт гонке на биатлонном комплексе «Алмаз» дал губернатор Николай Любимов.
Глава региона заявил, что участниками забега стали настоящие энтузиасты физической культуры. Своим участием рязанцы поддержали российских олимпийцев.
Победителей определили на двух дистанциях — 5, 10 километров. Награды завоевали Алина Копцова, Ярослав Кузнецов, Арина Былинко, Андрей Агапкин.