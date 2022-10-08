Суббота, 8 октября, 2022
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На Крымском мосту взорвали грузовик, два пролёта обрушены

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Фото: t.me/bazabazon/13716

На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Национального антитеррористического комитета.

Подрыв машины произошёл 8 октября в 06.07 на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова, после этого загорелись семь цистерн с топливом поезда, ехавшего в сторону Крыма.

— По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, — пишет РИА Новости.

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов уверен, что мост оперативно восстановят, повреждения не носят тяжелого характера. Об этом он написал в телеграм-канале.

Готовится запуск паромной переправы.

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