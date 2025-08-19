Российские власти начали отвечать на «неприкрытое хамство» со стороны Азербайджана, которое наблюдается с июля. Об этом написал в телеграм-канале военкор Александр Коц, отмечая, что Россия наносит ответные «удары по кошельку».

Так, недавно гражданства лишили и депортировали Аршада Ханкишиева, который возглавлял азербайджанскую диаспору Челябинска. Бизнесмена и ресторатора обвинили в пропаганде этносепаратизма.

Ранее по аналогичной схеме гражданства был лишён Эльшан Ибрагимов, руководитель азербайджанской диаспоры в Подмосковье. По мнению Александра Коца, депортация и лишение гражданства лидеров диаспор нарушает привычные бизнес-схемы, через которые колоссальные деньги уходят из России на родину.

В тот же день российская погранслужба не пропустила через границу азербайджанского продюсера и телеведущего Эмина Эфенди. В своих социальных сетях он оскорбительно отзывался о России и открыто поддерживал Украину.