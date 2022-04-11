На 8 улицах Рязани отключат холодную воду 12 апреля

Во вторник, 12 апреля, отключат холодную воду на восьми улицах Рязани, сообщила пресс-служба мэрии.

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Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе сотрудников Водоканала.

В период времени 09.30 — 17.00 без воды останутся:

— 4-й Новопавловский проезд, дом № 12;

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— улица 5-я Линия, дом № 56/52;

— улица Высоковольтная, дома № 25А, 27, 27 корпус 2, 29, 29 корпус 1, 2, 3, 31, 31 корпус 1, 2, 33, 33 корпус 1, 35, 33 корпус 2 (детский сад № 102).

Жильцам организуют подвоз технической воды к дому № 33 корпус 2 на Высоковольтной.

С 9.00 до 17.00 воды не будет по следующим адресам:

— улица Введенская, дома № 120, 124;

— улица Полевая, дома № 26А, 32 (медико-санитарная часть УМВД);

— улица Свободы, дом № 95;

— улица Яхонтова, дома № 17, 17 корпус 1, 19;

— улица Есенина, дома № 63, 67, 69, 65.