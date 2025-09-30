«Мухи не обидит»: стали известны подробности жизни мужчины, зарезавшего начальницу в Москве

Поступок 40-летнего Константина Т., который на рабочем месте в московском банке убил свою начальницу, стал шоком для всех, кто его знал. Об этом сообщает «Московский комсомолец», раскрывая подробности о личности задержанного.

Константин Т. вырос в Кемеровской области в интеллигентной семье. Позже он перебрался в Санкт-Петербург, где освоил специальность «менеджер по созданию проектов». Некоторое время он со старшим братом планировал открыть свой бизнес — хлебопекарню — но из-за разногласий в планах Константин переехал в Москву.

В Москве мужчина сменил несколько мест работы, а чуть более года назад устроился в банк.

Как стало известно «МК», с предыдущего места работы Константин Т. также ушёл со скандалом. Об этом он сам писал в социальных сетях: по его рассказу, он ударил своего руководителя, после чего был вынужден уволиться, и ему даже грозило наказание.

Тем не менее, родственники утверждают, что Константин «мухи не обидит», и произошедшее стало для них абсолютным потрясением.

Напомним, что служащий, над которым нависла угроза увольнения, нанёс смертельные ранения своей начальнице, которая была заместителем руководителя филиала отделения банка.