Работницу банка в Москве могли убить из-за неприязни

В Москве возбуждено уголовное дело по статье об убийстве после того, как в отделении банка на улице Автозаводской сотрудник нанёс ножевое ранение своей начальнице. Об этом сообщило Следственное управление СК России по городу Москве.

По данным следствия, сегодня в помещении банка мужчина напал на свою руководительницу. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

Злоумышленник обезврежен и задержан. В ближайшее время его доставят в подразделение СК для допроса.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливая все обстоятельства и мотивы преступления.

По данным столичной прокуратуры, погибшей было 39 лет. Телесные повреждения потерпевшей причинил ножом ее коллега на почве личных неприязненных отношений, говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемому в убийстве 40 лет.