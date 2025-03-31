Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Рязани

В Рязани 30 марта столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

ДТП произошло в 19:40 на 509-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в 19:40 столкнулись автомобиль «Haval», за рулем которого находился 50-летний житель Рязанского района, и мотоцикл «Honda» под управлением 34-летнего рязанца. Водитель машины решил не предоставлять преимущество в движении мотоциклу и спровоцировал столкновение.

В результате ДТП мотоциклист обращался за медицинской помощью.