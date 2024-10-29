Вторник, 29 октября, 2024
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Москвичка впала в кому после 20 шотов в баре «Руки Вверх!»

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Алексей Самохин
скорая помощь
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В баре «Руки Вверх!» в Москве произошёл инцидент, который привёл 24-летнюю в реанимацию, пишет Mash.

По данным источника, девушка по имени Татьяна на спор выпила 20 рюмок крепкого алкоголя, включая водку, виски, ром и абсент. Перформанс был устроен в компании друзей, которые не верили, что Татьяна сможет справиться с таким объёмом алкоголя. Бармен, вместо того чтобы предотвратить риск, подзадоривал и снимал происходящее на видео.

После выпитого девушке стало плохо, она потеряла сознание. Медики, прибывшие на вызов, более часа пытались стабилизировать состояние пациентки, однако впоследствии её пришлось срочно доставить в реанимацию.

Сейчас Татьяна находится в коме, её состояние оценивается как критическое.

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