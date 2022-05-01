Москвичам раскрыли историю первомайских традиций

Руководитель отдела «История Москвы» музея Москвы Ирина Карпачева рассказала, как менялись с годами первомайские традиции, пишет Мослента.
По ее словам, первым известным майским праздником принято считать праздник Живы в чести богини жизни, любви и лета. Его отмечали в ночь с 30 апреля на 1 мая.
Традицию жарить шашлыки на майских праздниках привнес император Петром I, перенявший ее у европейцев, которые проводили пикники в ночь с 30 апреля на 1 мая.
Во второй половине XIX века была образовано Международное товарищество рабочих. С их приходом праздник приобрел политический характер.
С 1918 года Первомай стал нерабочим днем. С 1992 года он стал праздником весны и труда.