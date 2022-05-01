Москвич насиловал 11-летнюю дочь под угрозой отключения Интернета

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах страшной истории 11-летней жительницы Москвы, которая могла стать жертвой отца-педофила, пишет МК.

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В конце апреля девочка подошла к классному руководителю и рассказала о поведении отца. Выяснилось, что летом прошлого года на даче в Подмосковье 46-летний отец стал оказывать ей знаки внимания.

Злоумышленник гладил ее по коленкам, нежно обнимал и ласково называл по имени. В начале июля он закрыл за собой дверь в доме и надругался над ребенком. Мерзавец повторил свою выходку спустя пару дней под угрозой отключить Интернет и прекратить покупать дочке вещи. Москвич подвергал насилию жертву в течение девяти месяцев.

Девочка все же решилась раскрыть правду матери о приставаниях отца, однако женщина отказывалась верить дочери. Осознав, что она не решит проблемы, девочка приняла решение все рассказать учителю.