Четверг, 2 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Мониторинг воздуха в одном из районов Рязани выявил превышение ПДК по сероводороду

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В микрорайоне Борки передвижная эколаборатория 1 февраля выявила превышение ПДК сероводорода в воздухе. Данные замеров публикует минприроды Рязанской области.

Передвижные лаборатории накануне работали возле дома 11 по улице Семченской с 11 до 15 часов и возле дома 185 по улице 8-й район микрорайона Борки с 10:20 до 11:40.

Пробы отбирались и анализировались по оксиду углерода, оксиду азота, диоксиду азота, сероводороду, диоксиду серы, озону, аммиаку, формальдегиду, метану и фенолу.

Превышение ПДК сероводорода в концентрации 1.8 ПДКмр было выявлено в 11:20 на ул. 8-й район при южном направлении ветра. С 12 до 13 часов передвижная лаборатория переместилась к дому 188а улицы 8-й район – северо-восточнее места выявления превышения ПДК сероводорода.

Для повторного контрольного замера передвижная эколаборатория с 13:20 до 14:20 часов была перемещена по адресу: г. Рязань, пос. Шпалозавода, д. 14 (мкр. Борки) – южнее предполагаемого источника загрязнения.

За время контрольных замеров превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе по этим адресам не выявлено. Результаты замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, региональное Управление Роспотребнадзора и администрацию Рязани.

По результатам мероприятий по выявлению предполагаемых источников загрязнения воздуха инициируют внеплановые проверки предприятий.

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