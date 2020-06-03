Рязанцев приглашают на вебинар «Как противостоять снижению лояльности и продуктивности сотрудников в кризисных условиях», где эксперт от «Альянс Консалтинг» поделится своим опытом и лайфхаками в этой сфере.

Спикер Елена Неверова — руководитель проектов Департамента кадрового консалтинга «Альянс Консалтинг» и проектов по повышению производительности труда, внедрению систем оплаты труда, HR-сопровождению интеграции в ходе M&A, постановке и автоматизации HR-функций.

Участники семинара получат ответы на вопросы:

– Границы лояльности: на что готова ваша команда, а на что — нет?

– Как определить, насколько велик мобилизационный ресурс вашего коллектива?

– Как «растянуть» мобилизационный ресурс коллектива на более длительный срок?

Бонус всем участникам — скрининговый онлайн-опросник «Вовлеченность на удаленке». Он позволит сделать быстрый срез лояльности и вовлеченности команды в условиях удаленной работы.

Семинар состоится в четверг, 11 июня, с 11.00 до 12.00.

Зарегистрироваться можно по ссылке.