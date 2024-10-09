Модель Кристина Рэй пропала в Сочи

В Сочи пропала 35-летняя модель Кристина Рэй — экс-обладательница самых больших губ в России. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

О поисках девушки сообщили волонтёры ПСО «ЛизаАлерт». Местонахождение Кристины Кожевниковой неизвестно с 28 сентября. В день пропажи она была в белой майке, зелёных шортах и красных кроссовках.

Baza пишет, что известность пришла к Кристине после нескольких пластических операций. Некоторое время она считалась обладательницей самых больших губ в России, но затем вновь вернула естественную внешность.

По данным Baza, наркозависимая модель пропала, когда пошла за закладкой. За несколько дней до того, как она ушла из дома, девушка узнала, что её хотят положить в реабилитационный центр.

Силовики рассматривают две версии пропажи Кристины: передозировка либо девушка жива и продолжает употреблять наркотики.