«МК» выяснил новые детали смерти артистки ансамбля МВД после изнасилования

Факт изнасилования 38-летней артистки ансамбля «Песни и танца — Горница» МВД пока не подтвержден, пишет «МК».

По данным издания, Мария Мордасова была вольнонаемным музыкантом.

В январе у женщины начались проблемы со здоровьем, она получила травму ребер, однако не стала ложиться на лечение в больницу.

«Ситуация повторилась 15 мая. Она вышла из своего дома в Щербинке, споткнулась и упала, ударившись головой о скамейку», — говорится в публикации.

Мордасова снова отказалась от госпитализации. При этом при общении с медиками скорой она вскользь упомянула о насилии над ней. При этом она сказала, что не планирует писать заявление в полицию.

Вскоре женщина поехала к подруге в Москву. Там 19 мая после употребления алкоголя ей стало плохо. В больнице ей диагностировали переломы ребер и сепсис. Спустя некоторое время она умерла, проводится проверка.