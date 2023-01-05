Мэрия Рязани предупредила об отключении отопления и горячей воды в Дашково-Песочне

В связи с повреждением на тепломагистрали в районе больницы № 11, 5 января с 8:30 до 16:00 будут отключены отопление и горячее водоснабжение по следующим адресам:

— ул. Советской Армии, дома с 3 по 17,

— ул. Касимовское шоссе, дома с 38 по 44,

— ул. Большая, дома с 90 по 106,

— ул. 2-й Бульварный проезд, дома с 4 по 8,

— ул. Тимакова, дома с 2 по 16,

— ул. Зелёная, дома с 17 по 23,

— ул. Новосёлов, дома 21, 21А.

Также временно отключат детские сады № 125, 117, 150, (пристройки к детским садам № 131, 125), школы № 59, 72, КДЦ «Октябрь».

Об этом сообщил сайт мэрии Рязани.